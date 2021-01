Roma, si lavora al rinnovo di Mirante con una sorpresa

Antonio Mirante potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Roma. E’ l’idea della dirigenza giallorossa, con un occhio al presente e uno al futuro

La Roma proverà ad estendere al 2022 il contratto di Antonio Mirante in scadenza la prossima estate. Lo riporta Gazzetta dello Sport evidenziando un’ulteriore dettaglio.

La Roma, infatti, non solo valuta Mirante come un portiere di grande affidamento ma anche un profilo in grado di ricoprire un ruolo dirigenziale una volta che deciderà di ritirarsi.