Roma, si studia per il futuro di Smalling e Mkhitaryan: le ultime

Roma, si studia per risolvere le situazioni legate al futuro di Smalling e Mkhitaryan. Petrachi già a lavoro per il prossimo mercato

In questo periodo di pausa forzata non si può che iniziare a pensare al prossimo mercato, in attesa di capire quando potrà riprendere la stagione. La Roma ha alcune situazioni delicata da dover risolvere, in primis quelle legate al futuro di Smalling e Mkhitaryan.

Petrachi ha già presentato da inizio stagione almeno tre offerte al Manchester United, rispedite al mittente dai Red Devils, di conseguenza si continuerà a lavorare. Per l’armeno, scrive Il Tempo, sono in corso valutazioni anche di carattere fisico.