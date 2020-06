Roma, Spinazzola: «Primo tempo buono, poi ci siamo abbassati troppo»

Roma, al termine della gara contro il Milan perso per 2-0 Leonardo Spinazzola ha commentato il match: le sue parole

Ai canali ufficiali del club ecco le parole di Leonardo Spinazzola dopo la sconfitta con il Milan: «Abbiamo giocato un primo tempo molto buono, eravamo corti e abbiamo avuto occasioni per fare male. Nella ripresa abbiamo sbagliato ad abbassarci, abbiamo buttato più volte la palla. Ne abbiamo sbagliate due o tre in particolare in cui con la loro qualità ti fanno male. Non credo sia un problema fisico, noi abbiamo cambiato tanto, loro erano quasi gli stessi di mercoledì quindi il livello fisico non c’entra. Loro hanno trovato più spazi e con la qualità che hanno sono riusciti a trovare le giocate più facilmente».

«Nel primo tempo l’abbiamo giocata in avanti, anche troppo a volte. Avremmo potuto giocarla più in orizzontale e farli correre di più. Nel secondo tempo non abbiamo trovato gli stessi passaggi, loro hanno pressato meglio, più alti e abbiamo lanciato più spesso la palla e sulle seconde palle arrivavano sempre prima loro ed era tutto un rincorrere. Dal campo l’ho vista così, analizzeremo di nuovo la partita per capire gli errori». SECONDO TEMPO – «Non ci siamo abbassati per il Milan, avremmo voluto giocare la stessa partita del primo tempo, prendendo campo, sfruttando le fasce ma abbiamo fatto più fatica. Non volevamo cambiare atteggiamento, abbiamo trovato più difficoltà nel fraseggio».