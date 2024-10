Roma, STANGATA del FISCO ai giallorossi: tutti gli AFFARI

La Repubblica ha svelato la difficile situazione in casa giallorossa per quanto riguarda il Fisco

La Roma rischia grosso. Secondo La Repubblica, i giallorossi rischia una maxi-stangata dal Fisco dopo che i controlli dei bilanci degli ultimi anni hanno portato a un verbale per “dichiarazione infedele”.

Sulla multa si parla di una cifra tra 17 ai 34 milioni di euro, dato che la Roma ha aggiustato il bilancio con operazioni che hanno generato “maggiori costi non deducibili” per 80 milioni di euro, tra cui le mascherate con compravendite reciproche come lo scambio con la Juventusdi Pellegrini e Spinazzola.