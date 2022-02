Roma, Tardelli: «Zaniolo? Normale lo vogliano, tiene su la squadra da solo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Tardelli, ex centrocampista, ha parlato così delle voci di mercato intorno al nome di Nicolò Zaniolo. Le dichiarazioni

Nel corso della Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato dell’interessamento della Juventus per Nicolò Zaniolo. Di seguito le sue parole sul gioiellino della Roma.

TARDELLI – «Zaniolo è un giocatore che tutti vogliono, giovane, che ha grandi qualità. Di conseguenza la Juventus lo cerca e non è solo la Juventus. In questo momento la Roma sta in piedi perché sta in piedi Zaniolo».