Roma, Tenho sfida i giallorossi: «Troveremo un modo per sfidarli»

Miro Tenho, difensore dell’HJK Helsinki ha parlato in vista dei match di Europa League contro la Roma.

LE PAROLE – «Il girone è incredibilmente duro. Abbiamo assistito al sorteggio insieme ed eravamo felici quando abbiamo visto una grande squadra come la Roma nel nostro girone. È stata anche una bella sorpresa. Queste partite sono una grande vetrina per ogni giocatore. Rispetto alla Conference League, l’Europa League è chiaramente una competizione più grande e più seguita. Roma e Betis sono squadre di una categoria completamente diversa da noi, ma in casa possiamo sicuramente sfidare il Ludogorets. Sicuramente troveremo un modo per sfidare anche le due big».