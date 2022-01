Roma, tentativo fallito di Mou per convincere il no-vax a vaccinarsi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Josè Mourinho ha provato in tutti i modi a convincere il calciatore della Roma, che risulta essere uno dei titolari

La Repubblica fa il punto in casa Roma. Josè Mourinho, in questi giorni, è stato impegnato nel tentativo di convincere uno dei titolari, risultato essere un no-vax, a sottoporsi alla prevista vaccinazione, così da non perderlo dal dieci gennaio in poi.

Un tentativo che, racconta il quotidiano, è miseramente fallito: il giocatore non avrebbe infatti intenzione di vaccinarsi.