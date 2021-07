Seconda uscita estiva per la Roma di Mourinho e seconda vittoria, questa volta contro la Ternana per 2-0

Dopo l’amichevole contro il Montecatini, la Roma di José Mourinho è scesa in campo per la seconda uscita della stagione. Altra vittoria per i giallorossi che contro la Ternana trovano un successo per 2-0.

In gol Carles Perez e Kumbulla, con una rete per tempo.