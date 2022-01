Roma, si lavora per Kamara: le richieste del giocatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma continua a lavorare per Kamara del Marsiglia: le richieste del giocatore sono alte, e attenzione alla concorrenza

La Roma, dopo Maitland Niles e Sergio Oliveira, vuole chiudere per un altro centrocampista. Tutti gli indizi portano a Kamara del Marsiglia, in scadenza a giugno.

Per prenderlo già a gennaio non sarà possibile un prestito, ma l’offerta dei giallorossi si potrebbe aggirare tra i 5 e i 7 milioni ai francesi. Richiesta elevata di Kamara che vorrebbe un ingaggio da 5 milioni. Intanto anche la Premier League si muove per il centrocampista: Manchester United, Newcastle e Westham. A riferirlo il Corriere dello Sport.