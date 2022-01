Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho: «Potevamo vincere 5-0. Servirebbe più di un Sergio Oliveira». Le dichiarazioni del tecnico della Roma

Mourinho è intervenuto su Dazn al termine di Roma Cagliari. Le sue parole.

TRE PUNTI – «Parliamo di una partita dominata completamente, poi Rui Patricio fa una grandissima parata su Joao Pedro con palla che poi va sul palo ma è tutto completamente decontestualizzato dal resto del gioco. Eravamo in pieno controllo, il risultato però alla fine conta e poteva finire 1-1 una partita che poteva finire 5-0. Per questo ho sentito la pressione alla fine, stavamo per perdere punti».

IL MERCATO – «Avremmo bisogno di più di un Sergio Oliveira, nel senso di giocatori maturi, di esperienza, che sanno cosa devono fare in determinati momenti della partita. Non è un regista alla Pirlo, ma è un giocatore di cui avevamo davvero bisogno. Maitland-Niles ci dà più opzioni, se non ci fosse saremmo veramente in difficoltà. Abbiamo fatto il mercato 2 giocatori che possono migliorare le opzioni di squadra».