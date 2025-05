Roma, la grande occasione per la Champions: la storia recente dice Atalanta favorita, gli ultimi mesi sorridono ai giallorossi

Roma, contro l’Atalanta i giallorossi si giocano una fetta importante della stagione: una vittoria può valere il quarto posto

La Roma si gioca l’accesso alla Champions League in una corsa all’ultimo respiro: dopo 19 risultati utili consecutivi, la squadra non può più sbagliare e deve puntare al bottino pieno nelle ultime tre gare. Il primo ostacolo è l’Atalanta, che con una sola vittoria può festeggiare la qualificazione e che rappresenta un vero tabù recente per i giallorossi. Ranieri, forte del supporto di Dybala – che come riportato dal Corriere dello Sport seguirà la squadra a Bergamo – e di un gruppo compatto, sa che un successo a Bergamo varrebbe il quarto posto e un’impresa che solo pochi mesi fa sembrava utopia.

Ma il peso della storia recente è tutto a favore dei bergamaschi, anche se il rendimento interno dell’Atalanta nel 2025 è stato deludente. Intanto sullo sfondo si intrecciano le voci di un possibile approdo di Gasperini alla Roma, ma ogni discorso è rimandato: ora conta solo conquistare l’Europa. Con la Juventus alle calcagna e il Bologna e il Milan subito dietro, non c’è margine di errore. Per i Friedkin, una qualificazione alla Champions significherebbe finalmente portare la Roma nel gotha del calcio europeo.