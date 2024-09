Roma, il VIDEO del GOL di Dybala con l'Argentina

Paulo Dybala difficilmente scorderà questa serata: il giocatore della Roma ha segnato in Nazionale con la dieci di Messi

Paulo Dybala in gol con la Nazionale. Il calciatore della Roma, entrato in campo al 79esimo al posto di Mac Allister, ha impiegato dodici minuti per ricevere l’assist di Garnacho e realizzare il definitivo 3-0.

L’ex Juventus ha inoltre indossato un numero per nulla banale ovvero il “10” appartenuto tra gli altri a Messi e Maradona. L’Argentina sale ora a 18 punti in 7 partite nelle qualificazioni ai Mondiali.