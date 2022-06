Roma Zaniolo, la Juve non molla: le due idee dei bianconeri

La Roma potrebbe davvero salutare Zaniolo in questa sessione di mercato: la Juve non molla e ha due idee

La Juve non molla Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 in questi giorni in vacanza, sta pensando al suo futuro parlando anche con il suo agente Vigorelli. La Roma potrebbe salutare l’attaccante, stavolta in modo definitivo.

I bianconeri avrebbero due idee: la prima di proporre un prestito da 10 milioni e obbligo di riscatto a 40 milioni. La seconda opzione è inserire due contropartite: un big e un giovane da far crescere in giallorosso. Nei prossimi giorni sono attese novità come scritto da La Gazzetta dello Sport.