Roma-Zaniolo, c’è attesa per il rinnovo: le ultime

La Roma e Nicolò Zaniolo sono alle prese con il rinnovo del contratto, ma la strategia al momento è quella di attendere.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi al momento vogliono aspettare prima di stanziare un budget da dedicare al classe ’99. La società vuole anche costringere il giocatore a guadagnarsi il rinnovo con le prestazioni. Questo potrebbe far rischiare di avere meno forza dovesse avvicinarsi la scadenza ma in ogni caso non svenderà Zaniolo. Il rinnovo è in stand by ma la Roma ha una strategia chiara.