Roma, Zubiria: «Vogliamo arrivare fino in fondo, non abbiamo paura di nessuno»

Roma, buon sorteggio anche per i giallorossi che incontreranno il Gent nei sedicesimi di Europa League

Manolo Zubiria, il Global Sport Officer ed Main Contact dei giallorossi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League.

«Tutte le squadre presenti sono forti, noi eravamo pronti per qualsiasi avversario ma siamo pronti. Penso che tutte le altre squadre erano preoccupate di prendere noi quindi è andata bene. Ci siamo posti l’obiettivo di andare il più lontano possibile e stiamo lavorando per quello. Fonseca in passato ha fatto molto bene in Coppa, l’obiettivo è chiaro eravamo pronti per qualsiasi squadra, non avevamo paura di nessuno. L’Inter e noi dobbiamo dare il massimo. Il mister ha esperienza e la Roma sta giocando bene. Abbiamo ambizione e voglia di andare avanti. Il mister ha il merito di aver ben gestito le situazioni difficili tra infortuni e giocatori che mancavano. La vittoria di Istanbul ci ha dato una spinta in più. Florenzi? Ieri è stato con noi a fare il saluto di Natale, ha fatto un discorso da vero capitano, mi aspetto un discorso simile a quello di ieri sera».