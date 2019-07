Romero-Juve, ci siamo: fissate le visite mediche. Ecco quando 

Cristian Romero è sempre più vicino a lasciare il Genoa per aggregarsi alla Juve di Sarri: fissate le visite mediche

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Cristian Romero è ormai prossimo a lasciare il Genoa. Il difensore argentino non era presente oggi nel ritiro della squadra di Andreazzoli e non partirà domani per l’Austria insieme ai suoi compagni di squadra.

Il motivo è da ricercare nel fatto che il calciatore è sempre più vicino a vestire la maglia della Juve. Nella giornata di martedì svolgerà le visite mediche. E successivamente al suo passaggio in bianconero, la dirigenza valuterà tutte le ipotesi per il suo futuro.