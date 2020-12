Romulo: «Contro il Verona sarà una gara intensa. Su Juric …»

Romulo, doppio ex della sfida tra Lazio e Verona, ha parlato all’interno del Match Program biancoceleste. Le sue parole

Romulo, doppio ex di Lazio e Verona, ha parlato della sfida di questa sera all’Olimpico tra le due squadre. Le sue parole all’interno del Match Program biancoceleste.

LAZIO-VERONA – «Mi aspetto una gara intensa. L’Hellas di Juric aggredisce sempre l’avversario in una zona del campo alta e prova a comandare il gioco con ritmi elevati. La Lazio, però, è una delle squadre più forti che ci siano al momento in Italia quindi cercherà di fare la partita. I biancocelesti forse saranno un po’ più stanchi per via della Champions, ma la loro qualità è un gradino sopra. Sarà sicuramente un confronto interessante, non me lo perderò».