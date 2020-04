Ronaldo: «Il 5 maggio? Doveva andare così, sarà stato il destino»

Ronaldo, ex attaccante dell’Inter, è intervenuto sulla diretta Instagram di Vieri. Ecco le parole del brasiliano

Ronaldo, ex attaccante dell‘Inter, è intervenuto sulla diretta Instagram di Vieri. Ecco le parole del brasiliano sulla sua carriera in nerazzurro e sul 5 maggio 2020, storica data in cui l’Inter perse lo scudetto:

«5 maggio? Mah, doveva essere così, il destino, non so. Sì è finito perché poi, ancora quella storia, Moratti ha preferito Cuper e lì era un po’ così la storia, situazione particolare. Però l’Inter quest’anno sta andando bene»