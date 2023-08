Rovella si presenta alla Lazio: «Importante venire qui. Sarri ha detto che...»

Nicolò Rovella si presenta come nuovo giocatore della Lazio: le dichiarazioni del centrocampista in conferenza

Nicolò Rovella, in conferenza stampa, si presenta così come nuovo giocatore della Lazio. SCEGLIERE LA LAZIO –«Oltre a essere una grande opportunità, l’anno scorso ho fatto un buon campionato a Monza. Era importante venire in una squadra importante come la Lazio per giocarmi le mie carte»

NUMERO DI MAGLIA 65- «Per mio papà, il suo anno di nascita. Ce l’avevo a Genova, l’anno scorso non ho potuto prenderlo, questa volta l’ho voluto prendere subito»

REGISTA SARRIANO –«Ho sentito il mister prima di venire qua. Mi ha detto che mi avrebbe voluto far fare il regista basso. Per me Sarri è un maestro e non vedo l’ora di apprendere tutto da lui. Mezzala? Posso fare anche quello.»

