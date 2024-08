Rugani all’Ajax, il difensore ha detto di SI’ ai lanceri! Le ultime

Daniele Rugani, difensore della Juve, potrebbe finire all’Ajax, le ultime sul possibile trasferimento in Olanda

Daniele Rugani è in uscita dalla Juve e come rivelato da Alfredo Pedullà, tramite X, il difensore ha dato il suo assenso al trasferimento all’Ajax. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito secco. Dunque, Rugani è sempre più vicino all’addio al club bianconero.

PAROLE – «Rugani-Ajax in prestito secco, base di accordo con la Juventus. Farioli gioca stasera in Europa League, non ha ancora deciso per #Sutalo, ma ha il sì del difensore toscano»