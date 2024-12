Rugani Napoli, pressing degli azzurri per il difensore della Juve. Si sblocca la trattativa?

Rugani Napoli, gli azzurri guardano in casa Juve per rinforzare il reparto arretrato. Alternativa a Danilo: tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve vuole un indennizzo per lasciar andare Danilo al Napoli. Cosa che, però, gli azzurri non hanno intenzione di riconoscere, vista l’età del brasiliano (33 anni) e visto che andrà in scadenza a fine stagione.

Gli azzurri guardano quindi anche alle possibili alternative, con una di queste sempre in casa bianconera. Si tratta di Daniele Rugani, ora in prestito all’Ajax dove però, a parte le ultime uscite, non ha trovato lo spazio desiderato.