Runjaic: «Abbiamo concesso gol troppo facili nel primo tempo, nella ripresa li ha salvati Sommer» - Calcio News 24

Le parole di Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani in trasferta a San Siro contro l’Inter

Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Udinese contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH – «Nel primo tempo abbiamo concesso gol facili: l’Inter è una delle migliori squadre in Europa in transizione ma non ero soddisfatto. Poi Sommer nel secondo tempo ha avuto una buona giornata».

SU SOLET – «E’ un grande uomo e un grande giocatore: non è ancora al livello top, può migliorare. Ma potrebbe giocare anche nell’Inter (ride, ndr)».

TROPPO RISPETTO PER L’INTER? – «Non lo so se è stato quello o poca qualità: abbiamo perso palloni troppo facilmente. L’Inter quando ha quel momentum segna: non abbiamo iniziato con l’energia che serviva, anche se Lucca poteva segnare. Ma non possiamo compararci con l’Inter».