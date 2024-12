Runjaic: «Tre punti importanti contro una squadra molto forte, è un bel regalo di Natale; Europa? Prossima domanda»

Le parole di Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, dopo la vittoria ottenuta dai friulani in rimonta in casa della Fiorentina

Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Udinese contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sono tre punti importanti contro una squadra davvero forte, non è facile giocare qui, Firenze è una citta stupenda. C’è grande soddisfazione, questa vittoria è un bel regalo di Natale per tutti noi».

OBIETTIVO EUROPEO – «Prossima domanda, prossima domanda… Ci sono tante belle città in Europa».

GOL – «E’ importante segnare. Certo Lucca ha fatto davvero un bel gol».

SANCHEZ – «Ora ha alcuni minuti nelle gambe, ma quella di oggi non era la gara adatta per metterlo ancor più in condizione, soprattutto nei minuti finali era una gara molto dura. Si sta allenando bene, non è ancora al 100% ma è possibile che nei prossimi match possa avere dei minuti e tornare molto utile».

IKER BRAVO – «E’ un bravo ragazzo, ha grande energia. Può alzare ancora di più il suo livello e noi ci contiamo perché abbiamo davvero grande fiducia in lui».