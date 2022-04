Sabatini: «Siamo una tigre al circo, possiamo ancora salvarci». Le parole del dirigente della Salernitana

Walter Sabatini ha parlato a DAZN prima di Roma-Salernitana.

Le sue parole: «La Salernitana è come un tigre sullo sgabello al circo, deve superare quel cerchio di fuoco ma è incollata allo sgabello e non riesce a saltarlo. Recuperi? Pensiamo fortemente che sono partite che possono rimetterci in sella, le stiamo vivendo bene».