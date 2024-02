Sabatini sicuro: «Felipe Anderson è la versione forte di Chiesa»

Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, sulla possibilità della Juventus di sostituire Chiesa con Felipe Anderson

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha parlato a Tuttosport della possibilità della Juventus di sostituire Federico Chiesa con Felipe Anderson.

LE PAROLE – «Cristiano Giuntoli non fa mistero di aver prenotato Felipe Anderson che, osservato martedì in Champions contro il Bayern, è sembrato la bella copia del Chiesa visto in campionato con l’Udinese».

