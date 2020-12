Sacchi: «Paolo Rossi assomigliava a Pippo Inzaghi ma aveva qualità tecniche superiori»

Arrigo Sacchi ha ricordato Paolo Rossi sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex ct della Nazionale

CALCIO SPORT DEMOCRATICO – «Lui dimostrava con i fatti che il calcio è uno sport democratico: lo possono praticare tutti, quelli bassi e quelli alti, quelli muscolosi e quelli che non lo sono. A pallacanestro, ad esempio, uno basso non può giocare. A calcio, invece, Maradona era un fenomeno e non so se arrivava al metro e settanta. E Pablito pure. Stava in mezzo all’area, marcato da stopper che erano il doppio di lui, e sapeva come superarli».

A CHI SOMIGLIAVA – «Sicuramente Pippo Inzaghi. Rapidità, furbizia, scatto bruciante. Centravanti moderni, insomma. Ma Paolo, tecnicamente, aveva qualità superiori a quelle di Pippo».