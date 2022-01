Salernitana, serve l’ok per Verdi: a sorpresa spunta Nsame

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Salernitana in settimana conta di chiudere i primi arrivi: Sabatini sta lavorando sotto traccia e attende l’ok di Verdi e punta Nsame

La Salernitana sta lavorando sotto traccia ad un mercato fatto di rinforzi e cambiamenti. Sabatini sa che dovrà fare diversi innesti per provare a sistemare la rosa e provare la salvezza. Settimana prossima è quella decisiva per i primi botti.

Intanto, il Ds non si ferma e arriva a Verdi: manca l’ok del giocatore per il trasferimento, che si farà. A sorpresa spunta il giovane Nsame dello Young Boys: prestito secco con un riscatto fissato a 3 milioni da esercitare in estate. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.