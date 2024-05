SALERNITANA in Serie B, ma ci sono 3 RAGIONI perché CANDREVA rimanga in SERIE A

Salernitana in Serie B, ecco le ragioni su cui Antonio Candreva potrebbe rimanere in Serie A nonostante la retrocessione

La Salernitana è retrocessa in Serie B e in attesa di vedere quali saranno i programmi societari per la prossima stagione, si fa già un certo parlare a proposito delle cessioni. Ci sono un po’ di giocatori che interessano e vanno per la maggiore, come Tchaouna (destinazione Lazio) o lo stesso Dia, che potrebbe anche avere un mercato oltre confine.

C’è poi un “grande vecchio” come Antonio Candreva che potrebbe ancora risultare utile, magari a una neopromossa, visto il comportamento comunque positivo all’interno di un’annata disastrosa a livello di squadra. Ecco tre ragioni che potrebbero indurre a una permanenza del 37enne nel massimo torneo.

1) I gol. Contando anche la Coppa Italia, Candreva ha chiuso a quota 7 reti. Nessuno tra i granata ha fatto meglio di lui. E se si cerca un calciante le punizioni, lui ha ancora buona mira, come hanno dimostrato le reti contro la Ternana in coppa e la Lazio in campionato, due partite che i campani sono riusciti a vincere, oltre alle conclusioni dalla distanza.

2) La produttività. Candreva non ha una media gol in calo, anzi. Le 7 reti sono esattamente quelle dello scorso anno. E per registrare un bottino leggermente superiore bisogna risalire indietro nel tempo alla sua prima esperienza con l’Inter, nel 2016-17.

3) Gli assist. Goleador della squadra, ma anche miglior uomo-assist. La somma fa di lui un leader. E pochi come lui sanno indirizzare dalla bandierina palloni velenosi per le difese avversarie.