Salernitana, Candreva: «Momento complicato, ma adesso…»

Le parole di Antonio Candreva, esterno della Salernitana, sul momento della squadra campana in Serie A. I dettagli

Antonio Candreva ha parlato al Corriere dello Sport della stagione della Salernitana.

PAROLE – «Non è un momento facile: c’è stato il cambio in panchina e gli ultimi risultati non sono stati positivi. Ma dobbiamo cambiare rotta per non finire nelle sabbie mobili. Abbiamo bisogno di entusiasmo, tranquillità e lavoro. Dobbiamo assimilare ciò che ci chiede il nuovo mister, ma dobbiamo anche essere un blocco unico. Da questa situazione si esce facendo fronte comune: noi in campo, i tifosi sugli spalti. La squadra percepisce la spinta dell’Arechi e gli avversari devono avvertire questa pressione con un pizzico di timore. È chiaro, tocca a noi trascinare la gente con le prestazioni e con i risultati».