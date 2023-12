Salernitana, Dia ai box per almeno un mese

Salernitana, brutte notizie dopo l’infortunio di Boulaye Dia, attaccante dei campani: rimarrà fermo per un mese

Non arrivano buone notizie per la Salernitana. Boulaye Dia si è infortunato e dovrà stare ai box per più di un mese. Di seguito il comunicato del club.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo».