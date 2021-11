Salernitana, Fabiani: «Gara decisa da episodi, era più giusto il pari. Sull'arbitraggio...»

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della sfida persa contro il Napoli

MATCH – «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, anche spinti dal pubblico che ha ricevuto i complimenti dei calciatori del Napoli. La partita è stata segnata da episodi, il risultato sarebbe stato il risultato più giusto. Riuscire a limitare il Napoli è un merito. Simy? Non ha dimenticato come si gioca a calcio. Noi dobbiamo ritrovare gli effettivi, abbiamo diverse assenze ma tutti rispondono presente sul campo. Arbitraggio? Non ne parlo mai, il destino lo segniamo noi. È stato un arbitraggio tutto sommato buono».