Salernitana, Fazio: «Arbitri? Non ne parlo. Peccato non fare punti»

Le parole di Federico Fazio, difensore della Salernitana, dopo la sconfitta rimediata dagli amaranto contro la Juve

Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Salernitana contro la Juve. Di seguito le sue parole.

RAMMARICO – «Anche oggi, come contro il Milan, potevamo prendere qualche punto, ma ci è scappato alla fine. Abbiamo giocato con uno in meno tutto il secondo tempo ed eravamo pochi giocatori disponibili tra Coppa d’Africa, infortunati e malattie eravamo 13-14 giocatori. E’ difficile affrontare una partita così importante ma l’abbiamo fatto e in campo abbiamo lasciato tutto. Peccato non portare a casa punti. Penso che dobbiamo ripartire dalle ultime 3 partite, a parte la Coppa. L’approccio che abbiamo avuto, la maniera di prepararla, si vede che la squadra è diversa in campo. Sono molto contento di questo aspetto, ma è un peccato non portare a casa punti. Dobbiamo affrontare e pensare alla prossima partita e ai prossimi punti».

DIFFERENZA RISPETTO ALL’INIZIO DELLA STAGIONE – «L’approccio è molto diverso dall’inizio del campionato. Se siamo una squadra forte potevamo prendere qualche punto con Juve, Milan e altre partite. Ma la classifica è quella che è. Dobbiamo affrontare le partite come le abbiamo affrontate oggi».

SABATINI E IL MERCATO – «Lui è il motivo per il quale sono qua oggi. Sono molto fiducioso nel lavoro di Walter, è uomo di calcio con grandissima esperienza. Il mercato si vedrà ni questo mese, ma noi dobbiamo pensare a come abbiamo affrontato queste e partite e non a quello. Manca un girone e dobbiamo giocare tutte le partite così».

EPISODI ARBITRALI – «Non mi piace parlare degli arbitri, però fino all’80’ non c’era nessun ammonito loro che poteva ammonire, ad esempio Yildiz che si poteva ammonire per un fallo uguale. Lasciamo stare, pensiamo al nostro lavoro e affrontare le partite come le abbiamo affrontate oggi».