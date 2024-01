Salernitana, Inzaghi a rischio: doppia sfida alla Juve decisiva

Nonostante la vittoria contro il Verona, importante per la corsa salvezza, in casa Salernitana Inzaghi sarebbe sempre a rischio esonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, per il tecnico sarà decisiva in tal senso la doppia sfida alla Juventus: prima la gara in Coppa Italia e poi, tre giorni dopo, quella in campionato per continuare a credere nella rimonta salvezza.