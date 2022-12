Salernitana-Isco, lo spagnolo è stato proposto anche ai campani: le ultime

Lo spagnolo Isco potrebbe firmare con qualsiasi club in questo momento visto che è svincolato e nelle ultime ore sarebbe stato proposto anche alla Salernitana

Sarebbe un colpo importantissimo per la società granata in vista del ritorno in campo. Al momento la situazione non è semplice visto anche l’elevato ingaggio del giocatore. Lo scrive Alfredo Pedullà.