Salernitana Juve, splendido gesto dei tifosi per omaggiare Andrea Fortunato

Bellissimo omaggio dei tifosi di Salernitana e Juve per ricordare l’ex terzino bianconero Andrea Fortunato.

Allo Stadio Arechi entrambe le tifoserie, esattamente al minuto 3, hanno mostrato due striscioni con scritto «Insieme per Andrea». Prima del fischio d’inizio i fan club di Salernitana e Juve si erano scambiati simbolicamente due maglie numero 3, una bianconera e l’altra granata. Fortunato era nativo di Salerno.

"Together for Andrea."

Everyone united in the memory of Andrea Fortunato ❤️#SalernitanaJuve pic.twitter.com/VHE4UgxTLH

— JuventusFC (@juventusfcen) November 30, 2021