Salernitana, Lovato: «Dopo il ritiro in Turchia ci sono state problematiche interne. Ora stiamo mettendo tutto da parte»

Matteo Lovato, giocatore della Salernitana, ha parlato del momento della squadra granata nel campionato di Serie A

Matteo Lovato, giocatore della Salernitana, ha parlato a SudTv.

PAROLE – «Abbiamo vissuto un periodo piuttosto negativo. Dopo il ritiro in Turchia ci sono state problematiche interne, non esterne, che ora stiamo mettendo da parte. La vittoria sul Monza ci ha dato ulteriormente fiducia, ora testa alla Sampdoria e guai a pensare che sarà una partita semplice perchè nessuno regalerà nulla. L’anno scorso ho vissuto l’esempio sulla mia pelle, quando il Cagliari apparentemente tranquillo retrocesse a cospetto della Salernitana che fece una grande rimonta.

Siamo felici che il pubblico sarà numeroso al nostro fianco, è quella spinta in più di cui abbiamo bisogno e li aspettiamo numerosi anche all’Arechi. Obiettivi? Una società “nuova” per questa categoria ha la necessità di consolidarsi in A e di pensare anzitutto alla salvezza, poi è chiaro che la proprietà è ambiziosa e ha prospettato a tutti noi un progetto interessante. Nicola? A noi spetta andare in campo e produrre risultati a prescindere dalla guida tecnica, ora c’è Sousa e dobbiamo seguirlo nel migliore dei modi».