Salernitana, problema muscolare per Bronn

Dylan Bronn, difensore della Salernitana, ha riportato un problema muscolare durante un allenamento con la sua nazionale, la Tunisia.

Il giocatore è rimasto in panchina in occasione della sfida contro la Libia a causa di un risentimento muscolare alla coscia che lo terrà probabilmente fuori anche per la prossima sfida di martedì prossimo, sempre con la Libia. Bronn continuerà a fare accertamenti medici nelle prossime ore e la sua presenza sarebbe a rischio anche per il match della ripresa della Serie A contro lo Spezia.