Salernitana, riecco Sabatini: «Non taglio teste. Sousa? Non tornerebbe a Salerno»

Walter Sabatini si ripresenta al mondo Salernitana: le parole del dirigente, tornato ufficialmente a rappresentare i granata

A Telecolore ha così parlato Walter Sabatini, tornato nei ranghi dirigenziali della Salernitana.

LE PAROLE – «Non sono un tagliatore di teste e non vado mai in un posto per fare questo genere di operazioni. Per ora ho cercato di definire il campo di azione più ampio. Sousa? Credo che anche se fosse l’ultimo allenatore disponibile non tornerebbe a Salerno. Adesso non vedo l’ora di tuffarmi nel lavoro».