Salernitana, Sabatini: «Verdi vuole venire qui. Ribery? Voglio vederlo felice»

Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato delle operazioni di mercato del club granata

Walter Sabatini, neo direttore sportivo della Salernitana, in una intervista a Goal su Goal ha parlato delle mosse di mercato del club granata.

VERDI – «Giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà una Salernitana forte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia addosso e vadano immediatamente a combattere».

RIBERY – «Voglio vederlo felice. Lo è se vinceremo le partite. E ne vinceremo tante. Ovviamente resta».

DIEGO COSTA – «Non è una fake news. Inizialmente mi sono interessato ma pian piano lo sto accantonando per una serie di motivi; faremo chiarezza nei prossimi giorni. Non si può giocare con questo tipo di campione, vedremo come andrà a finire».

BONAZZOLI – «Ho parlato con il suo agente. Arriveranno calciatori, poi mi confronterò con chi è già qui e chiederò se sono favorevoli o meno a mettersi in competizione rischiando di non giocare. A me piace essere chiaro. Bonazzoli dovrà rimanere nella Salernitana perché avrà spazi e possibilità, è forte però ci saranno concorrenti nello stesso reparto».