Salernitana Sassuolo, problemi per Erlic: Ballardini lo cambia

Tegola per Ballardini con Erlic che alza bandiera bianca durante il secondo tempo della sfida con la Salernitana

Martin Erlic è stato sostituito al 69esimo minuto della sfida tra Salernitana e Sassuolo. Ballardini non ha optato per una scelta tattica bensì una sostituzione obbligata: al suo posto è entrato Kumbulla.

Ancora non è chiaro il problema per il croato, l’unica cosa è che l’ex Spezia si è toccato l’adduttore prima di uscire e in panchina ha fatto una smorfia facendo intendere un indurimento.