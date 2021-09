Salernitana, Verona l’ultima spiaggia di Castori. E rispunta Ventura

In casa del Verona, Fabrizio Castori si gioca le sue ultime carte per restare sulla panchina della Salernitana. Al suo posto potrebbe tornare Ventura

Nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, Fabrizio Castori è riuscito a conservare la panchina della Salernitana grazie alla buona prova offerta contro i nerazzurri. Ma nel turno infrasettimanale arriverà la prova del nove.

Quella in casa del Verona sarà l’ultima spiaggia per l’allenatore granata, dopo un inizio da incubo e i zero punti in classifica. Secondo il Quotidiano del Sud, in caso di esonero di Castori sulla panchina della Salernitana potrebbe tornare Ventura che ha già allenato i granata tra il 2019 e il 2020.