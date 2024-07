Samardzic, ADDIO in questa sessione di calciomercato. Potrebbe FIRMARE per quella squadra

Samardzic e la sua possibile cessione sul mercato: interesse vivo da parte di quella squadra, prima serve cedere

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, il Milan è realmente interessato a Lazar Samardzic dell’Udinese: fortemente in uscita in questa sessione di calciomercato. È un nome che la dirigenza segue con grande interesse e per cui potrebbe iniziare una trattativa nelle prossime settimane.

Il club rossonero, però, vuole prima concentrarsi sulle partenze per liberare spazio in mezzo al campo. Si ascolteranno offerte per Yacine Adli e Tommaso Pobega. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.