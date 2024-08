Samardzic Milan, l'Udinese non si smuove dalla richiesta iniziale

Il Milan non molla la pista Samardzic, ma l’Udinese non concede sconti ai rossoneri: ecco quanto vuole per il centrocampista

Samardzic rimane uno degli obiettivi caldi del calciomercato del Milan. Però, come riportato dal Messaggero Veneto, il Diavolo non vuole arrivare a offrire i 25 milioni di euro chiesti dall’Udinese e nemmeno inserire altre contropartite oltre a quelle già proposte di Pobega e Adli.

PAROLE – «È cercato con insistenza dal Milan che però non vuole né arrivare – almeno per il momento – ai 25 milioni chiesti da Pozzo, né inserire delle contropartite tecniche interessanti, quelle che possono offrire per esempio le squadre giovanili rossonere».