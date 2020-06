Samp, Ranieri: «Ho notato gli strascichi da Covid-19»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Ecco le sue parole

«Sì, li ho notati. Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare rispetto a prima. In un ritmo di partita alto ecco che questo calciatore viene a soffrire. Non sappiamo bene quanto coinvolge cuore o polmoni. Gli esami richiesti dal protocollo sono stati superati da tutti. Evidentemente però ci sono forme di allenamento che devono ancora tornare a sopportare meglio. Inciderà sulle mie scelte, soprattutto all’inizio. Già quando si gioca ogni 3 giorni non posso utilizzare sempre gli stessi, in più devo considerare anche questo aspetto».