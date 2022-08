Sampdoria, Djuricic: «Non saremo squadra da Europa, ma l'ultima stagione...»

Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, fissa gli obiettivi dei blucerchiati per la nuova stagione: le sue dichiarazioni

Filip Djuricic, fantasista della Sampdoria, ha fissato gli obiettivi dei blucerchiati nell’intervista per Il Secolo XIX.

LE PAROLE – «Dobbiamo essere realisti, non credo che possiamo giocare subito per l’Europa ma l’ultimo anno non è stato da Sampdoria e possiamo fare meglio, per poi tornare pian piano in alto. E se giochiamo come con il Sassuolo, con i tifosi che ci sono qui non ci sono limiti».