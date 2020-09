Sampdoria Keita, operazione ai dettagli: l’attaccante può arrivare domani

La Sampdoria sta ultimando gli ultimi dettagli per l’acquisto di Keita Baldé che può arrivare domani a Genova

L’operazione della Sampdoria per l’acquisto di Keita Baldé, attaccante attualmente in forza al Monaco, è ai dettagli secondo quanto riportato da Sky Sport.

L’ex giocatore dell’Inter e della Lazio può giungere a Genova già nella giornata di domani per concludere gli ultimi dettagli. Keita potrebbe essere già convocato per il match contro la Juventus. La fumata bianca può quindi arrivare in tempi brevi.