Sampdoria, Lanna: «Ci trascinino i veterani, ecco cosa ho chiesto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

DICHIARAZIONI – «Deve essere una partita come tutte le altre, in panchina ci sarà l’allenatore della Primavera insieme a Palombo. Sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore. Credo che tutti i giocatori di esperienza come Quagliarella, Candreva ed Ekdal sono quelli che possono trascinare. A loro ho chiesto unità e aiuto. Perché ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà. Sono fondamentali. Anche da Rincon ci aspettiamo tanto in questo senso».