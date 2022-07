Sampdoria, nuova idea a centrocampo: nel mirino c’è Romario Barò

Calciomercato Sampdoria: idea Romario Barò per il centrocampo. Le ultime sul talento classe 2000 del Porto

La Sampdoria ha messo gli occhi su Romario Barò per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. A riferirlo è il collega Orazio Accomando, che spiega come il talento classe 2000 sia uno degli osservati speciali da parte del direttore sportivo del club Daniele Faggiano.

Contatti già avviati con il Porto: la trattativa potrebbe concludersi sulla base del prestito secco (fino al 30 giugno 2023). Il club ligure pagherebbe l’ingaggio del portoghese, pari a 300mila euro netti.