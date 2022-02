Sampdoria, assolti gli oneri fiscali: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c’è mai stato un vero rischio per la Sampdoria perché la serietà di Lanna, Panconi e Bosco era già una garanzia: oneri fiscali assolti

Buone notizie in casa Sampdoria. I blucerchiati non hanno mai rischiato penalizzazioni, ma averne la certezza è un motivo in più per stare tranquilli con il presidente Lanna che si da subito ha dato le giuste garanzie.

Tutti gli oneri fiscali sono stati assolti entro i termini previsti del 16 febbraio a testimonianza che la società è solida. Ora, oltre alla salvezza, si può lavorare in tranquillità alla cessione del club.