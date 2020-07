Sampdoria, Osti: «Salvezza? Dobbiamo pensare di partita in partita»

Il direttore sportivo della Sampdoria, Claudio Osti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari

Claudio Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del dirigente blucerchiato:

QUAGLIARELLA – «È entrato a Udine e ha fatto la differenza. Non è nell’undici iniziale, ma la gara è lunga. Dopo questa ci saranno altre partite fondamentali. Credo che sia giusto che Ranieri dosi le forze perché ci aspetta un finale tremendo».

DERBY – «Bisogna pensare di partita in partita. Oggi c’è il Cagliari e cercheremo di fare il massimo. Dopo c’è il Parma, poi il resto».

CAGLIARI – «Ci sono tre punti importantissimi, il Cagliari è forte, gioca buon calcio e non dobbiamo farci sorprendere».

SALVEZZA – «Direi che la partita di Lecce per noi è stata una partita che ci ha permesso di capire che avevamo una unità di squadra. Fino a quel momento lì non eravamo una squadra sotto tutti i punti di vista. È stata una partita giocata forse male da entrambe le squadre, ma dove i punti erano decisivi e l’abbiamo giocata da squadra. Poi abbiamo dato continuità. A Udine la Sampdoria è stata più bella di Lecce, i punti ti danno la tranquillità di poter tentare qualche giocata che con la paura magari non fai. Speriamo di aver acquisito la consapevolezza dei nostri mezzi».